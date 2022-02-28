28 Şubat sürecine tepkiler

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir araya gelen AK Partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi. AK Parti il binasında bir araya gelen partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi. İl Başkanı Abidin Çağlayan, yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ta medyanın "Topyekün Savaş" manşetleri attığını anımsatarak, "Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, 'demokrasiye balans ayarı' denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat post-modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır." diye konuştu.