28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin" Talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi üyeleri, 28 Şubat döneminde alınan siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini ve hapiste bulunanların serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, 28 Şubat döneminde yaşananları protesto etti.

Burada dernek adına açıklama yapan şube başkanı Mehmet Yakut, 28 Şubat döneminde verilen mahkumiyet kararlarının hala yürürlükte olduğunu söyledi.

28 Şubat'ın hemen hemen her yerde darbe olarak adlandırıldığını dile getiren Yakut, şunları kaydetti:

"Bir kısım 28 Şubat mağdurunun müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı, brifingli ya da paralel yargının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu, örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bir dönemde 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargı muamelesi yapmanın açık bir zulüm olduğunu defalarca vurgulamamıza rağmen bırakın hukuku ilkelerine bile aykırı olan bu zulmün halen devam ettirilmesinin bir izahı yoktur."