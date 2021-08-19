28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderildi
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28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderildi

28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderdi.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmıştı. Hapis cezası kesinleşen sanıkların rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda, "Hükümlüler Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker haklarında mahkememizce verilen 13.04.2018 tarihli karar ve anılan hükümlülere ait kesinleşme şerhleri ekte gönderilmiştir. Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31 .maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderildi - Haberler
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