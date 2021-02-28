28 Şubat Pazar Koronavirüs tablosu açıklandı! 28 Şubat Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Vatandaşlar 28 Şubat Pazar koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 28 Şubat Pazar Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken, 28 Şubat Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. İşte 26 Şubat Cuma Koronavirüs Tablosu!

28 Şubat Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 28 Şubat Koronavirüs Tablosu!

28 ŞUBAT PAZAR TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

28 Şubat Pazar bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! Güncel verileri haberimizden takip edebilirsiniz.

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28 ŞUBAT PAZAR TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU