28 Şubat mağduru okul müdürü farklı cezalara maruz kaldığı süreci anlattı Açıklaması

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32

Eskişehir'de 28 Şubat sürecinde görev yaptığı okulda başörtülü öğretmenlere sahip çıktığı gerekçesiyle 1999'dan 2002 yılına kadar kınamadan idari görevden almaya, maaş kesmeden sürgün edilmeye kadar çeşitli cezalar verilen okul müdürü Abdullah Yılmaz, aradan geçen 23 yıla rağmen o zor günlerin acısını unutamıyor.

Fadime Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürüyken aralarında eşinin de bulunduğu başörtülü öğretmenleri, 28 Şubat sürecinde müfettiş denetiminde olumsuz bir durum yaşamamaları amacıyla sevk belgesi düzenleyip doktora gönderdiği ve başörtülü öğrencilere yardım ettiği gerekçesiyle soruşturmalar geçiren Yılmaz (56), 4 yıl boyunca farklı cezalara maruz bırakıldı.

Yılmaz'ın öğretmen eşi Ayşe Yılmaz (54) de o dönem yaşadığı baskılar nedeniyle emekli oldu.

-"Atlattık ama izlerini taşıyoruz"

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'de okul müdürü olarak görevini sürdüren Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye büyük zarar verdiğini belirtti.

Dindar kesime cephe alındığını aktaran Yılmaz, "Dindar kesimin beraberinde diğer meslek liselerini de katlettiler. İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileri, idarecileri ve üniversitede okuyan dindar kesimin evlatları, başörtüsü ile ilgili, dini inanç değerleriyle ilgili hesaba çekildiler. O sıkıntıyı aile olarak yaşayanlardan biri de bizdik. Uzun süren mahkeme sürecinde 3 kez kalp krizi geçirdim. Elhamdülillah atlattık ama izlerini taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, akademik başarının zirvesinde olabilecek gençlerin bütün haklarının ellerinden alındığını kaydederek, şöyle devam etti:

"O çocuklar, 'Biz bütün haklarımızdan vazgeçtik. İnandığımız değerlere saygısızlık edilmesin. Başörtümüze dokunulmasın. Allah'ın verdiği hayatı biz bir şekilde devam ettiririz.' dediler. Biz de gücümüz yettiğince desteklemeye çalıştık. Bugün o çocuklardan yurt dışına çıkış imkanı bulup da mimar, mühendis, avukat, doktor olanlar var hatta bulundukları üniversitede profesör derecesine yükselen öğrencilerimiz var. Bu bir imtihandı. Dün davasının arkasında duranlar bugün kazandı." diye konuştu.

Kaynak: AA