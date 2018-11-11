28 Şubat'ın Simge İsmi Sivas Belediye Başkanlığı İçin Aday Adayı

28 Şubat ve başörtüsü mağdurlarının gönüllü avukatlığını yapan Avukat Mustafa Coşkun, Sivas Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

28 Şubat sürecinde başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden Avukat Mustafa Coşkun, Sivas Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı oldu. Adaylığı ile ilgili açıklamada bulunan Coşkun, "Yaklaşık 20 yıldır meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının içerisinde bulundum. Sivas ile ilgili tüm çalışmalara, çalıştaylara, istişare toplantılarına katıldım. Çözüm önerilerini yöneticilerimizle, bakanlarımızla, başbakanımızla ve gönderdiğimiz raporlar ile Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Rabbim nasip eder ve bu görev bize verilirse bu birikimimi Sivas için değerlendirmeyi düşünüyorum. Ekibimiz ve kadrolarımız hazır. Sivaslılar ile alanındaki en iyilerle, en çalışkan, en dürüst, en yetenekli ve öz güveni yüksek kadrolarla çalışacağız" dedi.

Sivas için ellerinden geleni yapma hedefinde olduklarını belirten Coşkun, "Geçmişteki başkanlarımızın yaptıkları çalışmaları şükranla anıyoruz. Onların yaptıklarının üzerine bir şey koymak için, Sivas'ı büyük bir şehir haleni getirmek için, daha gelişmiş bir şehir yapmak için, turizmde öne çıkartmak için, bir ticaret merkezi haline getirmek için belediye başkanı olarak elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

Mustafa Coşkun kimdir?

Avukat Mustafa Coşkun, 1994 yılında yapılan Baro Genel Kurulu'nda Baro Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1996-2000 yılları arasında iki dönem Baro Genel Sekreterliği, 2000-2004 yılları arasında iki dönem de Baro Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004 yılından başlayarak iki dönem Baro Başkanlığı yaptı. 28 Şubat sürecinde yapılan yargılamalarda gönüllü olarak sanıkların vekilliğini üstlendi. Muhafazakar anlayışa mensup baro başkanları ile oluşturulan platformun kurucuları arasında yer aldı ve sözcülüğünü yaptı. Platform bu dönemde başörtüsü davaları, temel hak ve hürriyetlerin tam olarak hayata geçirilmesi, parti kapatma davası, 27 Nisan e-muhtırası ve vesayet odakları ile mücadelede aktif görevler üstlendi. 2008-2010 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Delegesi olarak görev yaptı. - SİVAS