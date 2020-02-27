28 Şubat'ın ızdıraplarını yansıtan sergi

27.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:38

28 Şubat'ta başörtülülere karşı yapılan baskıları konu alan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisi kapılarını yarın açıyor.



28 Şubat'ta başörtülülere karşı baskıları konu alan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisi Topkapı Darphane-i Amire'de kapılarını açıyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen sergi Topkapı Darphane-i Amire'de ziyaretçilerini bekliyor. 28 Şubat'ta açılacak ve 16 sanatçının eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü Yasemin Karaca yapıyor. İçerisinde ikna odalarını anımsatan odalardan, başörtüsü yasağını konu alan 3 boyutlu görsellere kadar pek çok eser o günün yaşanılanlarını ziyaretçilerine aktarmayı hedefliyor.



"Hiçbir olayı doğrudan vermemeyi, günün siyasi gündemine, infografilerine, meselelerine mesafeli durmayı tercih ettik"



Serginin 16 sanatçının birbirinden bağımsız 18 eserinden oluştuğunu dile getiren Küratör Yasemin Karaca, "Sergi aslında 28 Şubat temalı bir sergi. Ama burada indirekt bir anlatıma girmeyi biz özellikle tercih ettik. Hiçbir olayı doğrudan vermemeyi, günün siyasi gündemine, infografilerine, meselelerine mesafeli durmayı tercih ettik. Burada üzerinde durduğumuz şey 'O dönemden geriye ne kaldı ve neler hissettik?' oldu. Burada 16 sanatçının 18 eseri var. Hepsi kendi durdukları yerden 28 Şubat'a bakıp oradan 'ne gördüler, ne kaldı' bunları hikayeleştirdiler. Buradaki tüm eserler birbirinden bağımsız tekniklerle üretilmiş bağımsız hikayeler anlatan, meseleye bambaşka bir yerden bakan ama alt metinleri o döneme gönderme yapan işler" diye konuştu.



"Bir engelleme, bir ötekileştirme olduğu zaman nasıl bundan rahatsız oluyor ve karşı koymak istiyorsak 28 Şubat'ta onlardan bir tanesi"



Sergiyi hazırlarken sadece tabloların yetmeyeceğini düşünen sanatçı ve ressam Muzaffer Malkoç, "Bu sergiye katıldığım eserlerden bir tanesi 'Daraçı' adlı eserim. Sergi ilk defa küratör tarafından bildirildiğinde ve benden bir iş istendiğinde aslında ressam olarak ilk refleksim sergi için bir tablo hazırlamaktı. Bu tabloları hazırlarken aslında 28 Şubat için tabloların yetmeyeceğini fark ettim. O yüzden böyle bir düzenleme yapmaya karar verdim. Sergiye bu resimleri asıldıkları bu duvarla birlikte getirdim. 28 Şubat aslında hayatımızın her döneminde farklı şekillerde karşımıza çıkan kötü şeylerin örneklerinden bir tanesi. 28 Şubat başlayıp bitmiş tek bir şey değil. Ne zaman bir haksızlıkla karşılaşsak aynı şeyleri hissediyoruz. Bir engelleme, bir ötekileştirme olduğu zaman nasıl bundan rahatsız oluyor ve karşı koymak istiyorsak 28 Şubat'ta onlardan bir tanesi. Belki de bizim yaşadığımız en kötülerinden bir tanesi " şeklinde konuştu.



Vatandaşlar, 28 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak sergiyi ziyaret edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA