Samsun, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Çorum'da, Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 21. yılı nedeniyle AK Parti il başkanlıklarınca sergiler açıldı.

Kastamonu

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Nasrullah Meydanı'nda "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, açılışta yaptığı konuşmada, 28 Şubat darbesinin milletin ve devletin istikbaline yönelik yapıldığını belirtti.

28 Şubat postmodern darbesini yapanların ilkel ve tek tipçi bir dünya görüşünü yerleştirmeye çalıştığını söyleyen Ünlü, birçok kamu görevlisinin bu süreçte mağdur edildiğini belirtti.

Ünlü, "'28 Şubat bin yıl sürecek' denildi. Bugün 28 Şubat 2018, postmodern darbenin 21. yıl dönümü ve bizler Nasrullah Meydanı'ndan o darbeci zihniyete sesleniyor ve diyoruz ki; darbe insanlık suçudur, 28 Şubat insanlığa darbedir." diye konuştu.

Ünlü, 15 Temmuz 2016'da darbecilere meydanları dar eden milletin, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurguladı.