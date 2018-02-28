BATMAN/ Batman ve Mardin'de sivil toplum kuruluşlarınca 28 Şubat'ın 21. yılı dolaysıyla açıklama yapıldı.

Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın millete ve değerlerine karşı alçakça bir ihanet olduğunu belirtti.

28 Şubat sürecinde FETÖ'nün aktif rol oynadığına dikkati çeken Ergin, şöyle devam etti:

"28 Şubat'la birlikte FETÖ, irtica adı altında sinsice dindar subayları tasfiye edip kendi adamlarını orduya sokmuş, 15 Temmuz'a gelen süreçte en stratejik hamlesini yapmıştır. Milletin tepesine çöreklenmiş vesayetin bir daha hortlamaması, küresel emperyal odakların tezgahları olan 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması ve devletin demokratik dönüşümü için darbecilerle de darbe düzeneğiyle de bütün yönleriyle hesaplaşılmalıdır."

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Başkanı Suad Özdemir de bu dönemin adeta bir fetret dönemi olduğunu, 28 Şubat'ın yakın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

ASKON Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu ise 28 Şubat sürecinde iş adamlarının yeşil sermaye yaftası ile fişlendiğini, toplumda ve ekonomide tahribatının büyük olduğunu kaydetti.

Nasıroğlu, "Darbe sonrasındaki 2001 krizi ülkemizin ekonomik kalkınmasını önemli ölçüde geriletmiş, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinden uzaklaştırmıştır. 28 Şubat dönemi, milletimizin kayıp yıllarıdır. Yakın zamanda yaşadığımız Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, çözüm süreci ihaneti, 15 Temmuz darbe girişimi ve bugün karşı karşıya kaldığımız; uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler, milli irade üzerine hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin hala var olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman Şube Başkanı Şehmus Temiz, 28 Şubat sürecinde haksız yere cezaevlerine konulanların olduğunu anımsattı.

Yıllar içinde birçok mağduriyetin giderildiğini anlatan Temiz, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ'cü hakim ve savcıların 28 Şubat sürecinde de aktif olduğu ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Mardin

Mardin'de de İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın da dernek üyeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda 28 Şubat'ın 21. yılı dolaysıyla açıklama yaptı.

Brifingli ve FETÖ'cü yargının intikam alırcasına verdiği hukuksuz kararlarla mahkum ettiği 600'e yakın insanın mağdur edildiğini belirten Aydın, 21 yıldır ertelenen bu sorunun çözüme kavuşmasını istediklerini söyledi.



Aydın, "Dernek olarak binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını istiyoruz." dedi.

Eğitim Bir Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer ise 28 Şubat'ın hesabının tüm yönleriyle sorulması, mağdurların haklarının o günkü şartlarda iade edilmesi gerektiğini belirtti.



28 Şubat'ın, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi ile küresel güçlerin Türkiye'de toplumun geneli üzerinde FETÖ'yü hakim kılma projesi olduğunun anlaşıldığını aktaran Değer, sırf darbe girişimi nedeniyle ülkenin 381 milyar dolar gibi bir bedel ödediğini kaydetti.



Değer, şunları kaydetti:

"Millet iradesi tecelli ederek 28 Şubat'ın sebep olduğu yıkımı ortadan kaldırmış, ülkenin ve toplumun yaralarını sarmış, siyaseti yeniden milletin değerlerine göre ve daha güçlü olarak inşa etmiş, dahası 27 Nisan ve sonrasında 15 Temmuz'daki iradesine sahip çıkan onurlu duruşuyla yerel ve küresel vesayeti çok büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Gelinen noktada askeri kanadı yargılanan 28 Şubatçılar mahkemelerde hesap verme noktasındadır. Buna karşın, 28 Şubat'ın sivil kanadı da mutlaka yargılanmalı ve hesap vermelidir."