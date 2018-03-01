28 Şubat Direnişi" Paneli

AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, 28 Şubat post-modern darbesinin 21. yılı dolayısıyla "28 Şubat Direnişi" konulu panel düzenledi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 28 Şubat sürecini anlatan sinevizyon gösterimiyle başlayan panel, dönemin tanıklarının yaşadıklarını anlatmasıyla sürdü.

28 Şubat sürecini yaşayan kadın doğum uzmanı Zeynep Çolak, başörtüsü sorununun ilk olarak eğitim gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladığını belirterek, derslere başörtüsü taktığı gerekçesiyle alınmadığını ve stajını yabancı ülkelerde tamamladığını ifade etti.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, o dönemde ruhsal bir savaş açıldığını belirterek, izlerinin halen silinemediğini kaydetti.

Panel sonunda dinleyiciler konuşmacıları uzun süre alkışladı.