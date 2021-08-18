28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı infaz savcılığına gönderildi
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28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı infaz savcılığına gönderildi

28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı infaz savcılığına gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı yerel mahkeme tarafından infaz savcılığına gönderildi.

28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı yerel mahkeme tarafından infaz savcılığına gönderildi.

Yargıtay tarafından onanan 28 Şubat davasına ait dava dosyaları Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Yerel mahkemece incelenen dosyalardaki 14 sanık hakkındaki tutuklama kararı infaz savcılığına gönderildi.

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkartılacak. Cezası onanan sanıklar hakkında teslim olmaları için müddetname gönderilmesi bekleniyor. Müddetnamede belirtilen süre içerisinde teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacak.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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