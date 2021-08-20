Son dakika haberleri: 28 Şubat davasında yakalama kararı: İstanbul'da 5 sanık yakalandı
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Son dakika haberleri: 28 Şubat davasında yakalama kararı: İstanbul'da 5 sanık yakalandı

Son dakika haberleri: 28 Şubat davasında yakalama kararı: İstanbul'da 5 sanık yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında yakalama kararı verilen sanıklardan 5'i İstanbul'da yakalandı.

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında yakalama kararı verilen sanıklardan 5'i İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yakalama kararıyla ilgili bugün saat 10.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.Sanıklardan Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç ve Kenan Deniz yakalandı. Çetin Saner de Silivri Emniyeti'ne giderek teslim oldu. İdris Koralp'in ise Bursa'da olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sanıkların gün içinde adliyeye götürüleceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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