28 Şubat davasında tanık beyanları dinlendi

ANKARA (İHA) - Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarının yargılandığı davaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi.

Yargıtay, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlamış ve inceleme sonucu sanıklardan eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkındaki mahkumiyet kararını onamıştı.

Daire, temyiz incelemesi sonucu aynı cezayı alan sanıklardan Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya, Muhittin Erdal Şenel ile birlikte haklarından beraat ve düşme kararı verilen 12 sanık hakkındaki hükmü bozarak dosyayı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

1992-1994 yılları arasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Zırhlı Eğitim Tabur Komutanı olarak görev yapan Ali Er, tatbikatların her yıl düzenli olarak yapıldığını ve tankların 1993 yılında Sincan'dan geçerek Mürted'e tatbikat amaçlı gittiğini söyledi. 1969 yılında Mürted'te görev yapan Erdoğan Karakuş ise Mürted'e giden tankların hava kontrolünü yaptığını ve 1992'de NATO denetlemesi için 48 adet Somali'ye gidecek tankın Mürted'teki hava üssüne götürüldüğünü ifade etti. Sanık avukatlarının beyanını dinleyen mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına ve mütalaanın yazılması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmederek duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa