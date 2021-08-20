28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi cezaevine gönderildi
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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi cezaevine gönderildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi cezaevine gönderildi
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından gözaltına alınan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından gözaltına alınan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında 89 yaşındaki Ahmet Çörekçi'yi gözaltına aldı.

Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Çörekçi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Kovid-19 salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle adliyenin kapalı otoparkında polis aracında bekletilen Ahmet Çörekçi'nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü.

Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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