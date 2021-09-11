28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı gönderdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.

Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.

Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.

Personel Başkanlığının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü

28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü

 'İlişki sırası bendeydi' deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış

"İlişki sırası bendeydi" deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Hulusi Akar
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Alper Yılmaz Nihat Özdemir Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Zabihullah Mücahid Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 28 Şubat davasında hüküm giyen generallerin rütbeleri söküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:20:56. #1.11#