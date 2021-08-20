28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine...
28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.
28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Çörekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı