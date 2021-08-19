28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2)

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesine gitti.

Doğan'ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından girdiği görüldü.

Adliyedeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince teslim alınan Doğan, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Doğan, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde hastaneden ayrıldı.

Çevik Bir'in de Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındığı, işlemleri için Milas Adliyesine sevk edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2)
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2)
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2)
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama...
28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi
28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Kibariye Ebru Şallı Hande Yener Aleyna Tilki
Spor Gervinho Mesut Özil Alex Teixeira Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan gözaltına alındı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:58:55. #1.14#

title