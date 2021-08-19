28 Şubat davasında 14 sanık hakkında yakalama kararı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

28 Şubat davasında 14 sanık hakkında yakalama kararı (2)

28 Şubat davasında 14 sanık hakkında yakalama kararı (2)
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

RÜTBELERİ ALINACAK Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi.

RÜTBELERİ ALINACAK 

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi. Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında mahkemece verilen 13 Nisan 2018 tarihli karar ve bu karara ilişkin kesinleşme şerhleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletildi. Yazıda, "Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi.

Söz konusu maddeler kapsamında hükümlülerin rütbelerinin alınarak, TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Son dakika! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
Son dakika haber | Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında...
Son dakika haber | Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Muslera Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
28 Şubat davasında 14 sanık hakkında yakalama kararı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:46:01. #1.15#

title