28 Şubat davasında 14 sanık hakkında yakalama kararı (2)

RÜTBELERİ ALINACAK Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi.

RÜTBELERİ ALINACAK

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi. Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında mahkemece verilen 13 Nisan 2018 tarihli karar ve bu karara ilişkin kesinleşme şerhleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletildi. Yazıda, "Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi.

Söz konusu maddeler kapsamında hükümlülerin rütbelerinin alınarak, TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan