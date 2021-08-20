28 Şubat davası sanıkları Aydan Erol ve Kenan Deniz adliyeye getirildi
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28 Şubat davası sanıkları Aydan Erol ve Kenan Deniz adliyeye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınan emekli Koramiral Aydan Erol ile emekli Tümgeneral Kenan Deniz, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınan emekli Koramiral Aydan Erol ile emekli Tümgeneral Kenan Deniz, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ile emekli Tümgeneral Kenan Deniz, ikametlerinde gözaltına alındı. Erol ile Deniz, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

(Gamze Erdemir/İHA)

28 Şubat davası sanıkları Aydan Erol ve Kenan Deniz adliyeye getirildi
28 Şubat davası sanıkları Aydan Erol ve Kenan Deniz adliyeye getirildi
28 Şubat davası sanıkları Aydan Erol ve Kenan Deniz adliyeye getirildi
28 Şubat davası sanıkları Aydan Erol ve Kenan Deniz adliyeye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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