28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi
BBC - Haberler | Dünya

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davada müebbet hapis cezası alan, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Yargıtay'ın cezaları onama kararını inceleyen mahkeme; sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.

İnfaz savcılığının sanıklara teslim olmaları için süre tanıması beklenirken, belirtilen süre içerisinde teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

28 Şubat davasında 103 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçlaması ile tutuksuz olarak yargılandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de 103 sanıktan 21'i hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Davada 68 sanık beraat etti. 10 sanık için zaman aşımının dolması, 4 sanık için de ölmüş olmaları nedeniyle dava düşürüldü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Temmuz 2021'de darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında müebbet hapis cezası verilen sanıklardan eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin darbe suçuna yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle cezanın bozulmasına hükmetti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan bazı sanıklar ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınması için karara itiraz edilmesi talebinde bulunmuş ancak Yargıtay Başsavcılığı karara itiraz edilmeyeceğini bildirerek dosyayı Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Emekli Orgeneraller Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri, avukatları aracılığıyla "adil yargılanma hakkının ihlali" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvurularda Doğan ve Türkeri'nin yaş ve sağlık durumu gerekçesiyle de infazın durdurulması talep edildi.

AYM bu başvuruya ilişkin henüz bir karar vermedi.

BBC

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Bülent Ersoy Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:56:40. #1.14#

title