28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
28 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
28 ŞUBAT CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Siyavuşpaşa Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Soğanlı Mah,Hürriyet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah
Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-28 08:04:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.