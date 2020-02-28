28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

28 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

28.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:18
28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

28 ŞUBAT CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Siyavuşpaşa Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Soğanlı Mah,Hürriyet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 08:04:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Açıklama : 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 06:09:28.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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