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28 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK15: 00 İstanbul Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

28.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:28
28 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK

15: 00 İstanbul Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

SÜPER LİG

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇEFenerbahçe'de Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.16.30 Sarı-lacivertliler, karşılaşma için Antalya'ya hareket edecek. 17: 30 Kafilenin kentte karşılanışı

TRABZONSPORBordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının son çalışmasını yapacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague23.00 Valencia - Fenerbahçe BekoHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16.00 Samsun Canik Belediye - Fenerbahçe Öznur Kablo

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi19.00 Halkbank - İnegöl BLD.

UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)20.00 Salzburg - FrankfurtAVRUPA'DAN FUTBOL22.30 Fortuna Düsseldorf - Hertha Berlin (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)23.00 Norwich - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

23.00 Real Sociedad - Real Valladolid (Enes Ünal)


Kaynak: DHA

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