28 Şubat, 25'inci yılında kadınlara özel sergiyle anıldı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - 28 Şubat Darbesi, Sancaktepe'de 25'inci yılında anıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün girişimiyle hazırlanan 25 kadın hikayesini anlatan sergi, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi ve Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ziyaretçilerini ağırladı. Ayrıca darbeye tanık olan siyasetçiler de yaşadıkları o dönemi gerçekleştirilen sempozyumla anlattı.

Kadınların gerçek hikayesi Sancaktepe'de anlatıldı. 'İnançlarımız Yaşamamıza Engel Değil' temasıyla 25'inci yılında, '25 Kadın, 25 Hikaye 28 Şubat' sergisi; kadınların hukuksuz olarak iş, okul ve sosyal alanlardan uzaklaştırılmasını konu edindi. İnandığı gibi yaşayamayan 25 kadının hikayesi, gerçekleştirilen sergi ve sempozyumla anıldı. Önce sergiyi gezen vatandaş, ardından geçmişten bugüne Türkiye'de yaşanan tüm darbeleri içeren belgeseli izledi.

Sempozyuma; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul Milletvekili Revza Kavakçı Kan ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender katıldı.

"KADINLAR ÜZERİNDEN AYRIMCILIK YAPILDI"

Sergiden çok etkilendiğini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Revza Kavakçı Kan, "28 Şubat bir darbedir. Darbe insanlık suçudur. O süreçte insanların ruhları tankların altında ezildi. Geleceklere dair ümitleri yok edilmek istendi. Bin yıl sürecek dendi. Ama bir yıl sürmedi. Bu asil millet, bu asil milletin mensupları; en zarif, en nazik, en şiddet içermeyen, kanun çerçevesinde Dünya sivil hak mücadelesinin en zarif en sabırlı mücadelesini yaptılar ve kazandılar. O dönemki ayrımcılık özellikle kadınlar üzerinden yapılmıştı. O günler geride kaldı. Bu vesileyle 28 Şubat döneminin kahramanlarından rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'yı da rahmetle yad ediyorum" açıklamasını yaptı.

"BİRÇOK KADIN EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMADI"

O dönemde yaşadıklarını anlatan Revza Kavakçı Kan şunları söyledi:

"Ailecek birçok zorluk yaşadık. Yan etkileri hala devam ediyor. Benim oy verdiğim bir milletvekili sadece başörtülü olduğu için meclisten dışarı çıkartıldı. Ailemde birçok insan mesleğini hayallerine veda etmek zorunda kaldı ve ülkemizde okuyamadık. Maalesef yurt dışında okumak zorunda kaldık. Tabii biz azınlıktandık. Birçok arkadaşımızın böyle bir imkanı olmadı. Ama sabrettik. Şimdi de geç yaşta da olsa eğitimini tamamlayamamış birçok arkadaşımız tamamlama imkanına sahip oldu."

"BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN UNUTTURMAYACAĞIZ"

Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Post modern dediğimiz modern kılıklı bir darbenin 25'inci yılı. Dolayısıyla bu 25 yıldır aslında Türkiye'nin demokrasisinin göğsüne saplanmış bir hançer olarak her an bizlere kendini hissettirmekte. Biz bu darbeyi kılık değiştirmiş olsa da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunun için de elimizden gelen çabayı yapıyoruz. Türkiye'de böyle karanlık sayfaların tamamen kapatılıp mühürlenmesi adına genç kardeşlerimize her yıl yaşadıklarımızı aktarıyoruz" dedi.

"MESLEKLERİNİ BIRAKTILAR"

Gerçekleştirdikleri sergiyle ilgili bilgiler veren Başkan Döğücü, "Sergi bizim yaşadıklarımızın çok ufak bir parçasını canlandırıyor ve hikayelerden oluşuyor. O süreçte yüzlerce belki binlerce kızımız çok etkilendi. Hayatlarının akışı değişti. Öğrenim görenler, görememeye başladı. Okullarından atıldı. Meslek sahipleri işlerinden oldu. Biz onların her birinin hayatından anekdotları, sergiler olarak buraya koyduk ve ikna odasını da burada kısmen de olsa canlandırmak istedik" şeklinde konuştu.