28 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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28 Şubat 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
ANKARA (InterSinema.com) - Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.Ş.
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 İstanbulspor A.Ş .- Kocaelispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 İstanbulspor A.Ş .- Kocaelispor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz