28 Şubat 2022 Haberleri
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28 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Putin'in nükleer hamlesine Biden'dan yanıt: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
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- Blinken, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
- Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması: Tüm ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
- Spor Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti
- Son Dakika: FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ile Rus kulüplerini tüm resmi müsabakalardan men etti
- TFF kararını verdi! Yayın ihalesi bir paket hariç Digitürk'ün
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Lisans öğrencilerinin aylık bursunu 1250 liraya çıkarıyoruz
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjde: Elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü
- Son anlarda bir gol daha! Denge değişti
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna ve Boğazlar konusunda son noktayı koydu: İki ülkeden de vazgeçmeyiz
- Putin, Ukrayna ile barışmak için Fransa'ya üç şartını iletti
- Son Dakika: Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası ilk açıklama! Taraflar, ikinci görüşme için anlaştı
- Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için resmi başvuruyu imzaladı
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- Son dakika: Akaryakıta hem indirim hem de zam geldi! Benzin ve motorinin fiyatı düştü, oto gazın arttı
- 1815'ten bu yana tarafsızlığını sürdüren İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı
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- Tercüman, Zelenski'nin konuşmasını çevirirken gözyaşlarına hakim olamadı
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- Son Dakika! Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere 6 saatin ardından sona erdi
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