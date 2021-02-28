28 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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28 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

28.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 28.02.2021 06:47
28 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

28 Şubat 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih

07:00 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

08:40 Süper Lig Özetler

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Stadyum

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Lig Hatırası

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Teknik Analiz

11:55 Hava Durumu

12:00 Spor Hafta Sonu

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Avrupa Stüdyosu

13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor

14:25 Efsanelerin İzinde

14:30 Spor Hafta Sonu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Bursaspor - Akhisarspor

15:55 Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Stadyum

18:55 Giresunspor - Altay

18:55 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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