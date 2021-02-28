28 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
28 Şubat 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
07:00 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Stadyum
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Lig Hatırası
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Teknik Analiz
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Hafta Sonu
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
14:25 Efsanelerin İzinde
14:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Bursaspor - Akhisarspor
15:55 Altınordu - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Stadyum
18:55 Giresunspor - Altay
18:55 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com