28 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
28 Şubat 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Dinozorlar Çağı
01:00 Logan: Wolverine
02:00 Gelinim Mutfakta
03:15 Müzik Arası
04:00 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
07:00 Sevimli Yunus 2
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
14:00 Sadakatsiz
16:00 Hekimoğlu
16:30 Cehennem Melekleri 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Logan: Wolverine
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Cehennem Melekleri 2
23:45 Boşu Bir Yerde
Kaynak: InterSinema.com