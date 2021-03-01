28 Şubat 2021 Haberleri
01.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:19
28 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
- Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek
- Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam
- Tartıştığı eşini 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren koca tutuklandı
- Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü
- Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı
- Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama
- Ali Koç, Erol Bulut'un gönderileceği iddialarına noktayı koydu: Öyle bir düşüncemiz hiç yoktu
- Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi
- Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı
- Çocuğunu görmek isteyen baba, bıçakla cama çıkıp kendini polise ihbar etti
- Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti
- Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil itirafı: Bizimle çok ilgili, saha için yapmamız gerekenleri söylüyor
- Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur
- Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı
- BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı
- Giresunspor, Altay'a sahasında 2-1 yenildi ve 12 maçlık serisi sona erdi
- Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti
- Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum
- Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu
- Ankara'da korkunç manzara: Molozların arasından 20 ölü köpek çıkarıldı
- Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti
- NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
- Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı
- Sevgilisi tarafından katledilen talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı
- Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara müdahalede en az 18 kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi
- İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı
- Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi
- Erol Bulut, Trabzonspor karşısında Ozan Tufan'a ilk 11'de yer vermedi
- Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti
- Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
- Göztepe, Kasımpaşa'ya karşı ligde 62 yıl sonra kazanmayı başardı
- 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken komşusunu vurdu
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Liselerde yüz yüze sınavlar illerin durumuna göre 8 Mart'tan itibaren başlayacak
- Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, sahasında Arsenal'e mağlup oldu
- Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti
- Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü
- Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
- İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı
- Ezgjan Alioski Leeds ile sözleşme uzatmayacak! Galatasaray, talipleri arasında ilk sırada