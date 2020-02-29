28 Şubat 2020 Haberleri
28 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
29.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:18
- TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu
- Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
- Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır
- Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız
- TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü
- İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı
- İran'dan gelen Türk TIR şöforü koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı
- Son Dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı
- Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi
- İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim
- Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi
- Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
- TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı
- 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi
- Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
- Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın
- TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü
- Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi 'çok yüksek' seviyeye çıkarıldı
- Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı
- Osmaniyeli şehidimiz Batuhan Tank'ın 16 yaşındayken yaptığı paylaşım yürek burktu
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor
- Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi
- Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı
- Kremlin Sarayı'ndaki Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda Şoygu'nun evrak çantası dikkat çekti
- Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mülteciler için Türkiye sınırındaki güvenliği arttırdıklarını açıkladı
- Kahramanmaraşlı şehidimizin cenazesini, aynı bölgede görev yapan kardeşi Türkiye'ye getirdi
- İdlib'de şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın babası Akar'a seslendi: Söz verin beni de askere alacaksınız
- Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı
- Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a 'Güveniyoruz sana' diyerek destek verdi
- Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü
- Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
- Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında Recep Karatepe yer alacak
- Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, askerimize destek olmak için İdlib'e gitti
- Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı
- Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım
- Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi