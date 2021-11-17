"28. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" verildi

Kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında Sakıp Sabancı'nın başlattığı sanat ödülleri, 28'inci kez sahiplerini buldu.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'te düzenlenen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafından takdim edildi.

Törende dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını ödül verildi.

Bu yılın ödül alan isimleri Resim Bölümü'nden Sema Balaban, Naz Tansel, Yiğit Özboran, Heykel Bölümü'nden Esra Ekşi, Elif İlke Bultan, İrem Kopuz, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden ise Şulegül Bektaş, Berfin Kartal ve İlayda Melike Ergene oldu.

Törenin öncesinde konuşan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi de konuşmasında, sanatçının emeğinin desteklenmesi ve emeğinin görülmesinin önemini vurgulayarak "Sabancı ailesi sanata çok önemli destekler veriyor. Çok güçlü, çok kıymetli bir kurum olan Sabancı Vakfı bizim genç sanatçılarımızı daha yolun başında yüreklendiriyor ve destekliyor. Hatta bunu 1994 yılından beri yapıyor. Böyle bir ödülün sürdürülebilmesi için işte böyle iki köklü kurumun yan yana gelmesi lazım. Bu iki kurum bu iş birliğini daima sürdürecek ve ülkemizin genç sanatçılarına bu desteği vermek için üzerlerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerdir." dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da "Sabancı Vakfı olarak sanatın gücüne sonuna kadar inanıyor ve kuruluşumuzdan bugüne yarım asra yaklaşan tarihimizde sürdürdüğümüz faaliyetlerde kültür sanata apayrı bir önem veriyoruz. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, Türkiye'de kariyerlerinin başındaki sanatçıları desteklemek ve gençleri sanata teşvik etmek için 1994 yılında rahmetli Sakıp Sabancı tarafından başlatıldı. Ondan kalan bu mirası, büyük bir coşkuyla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Resim Bölümünü birincilikle bitiren Sema Balaban ise İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan 30 yıl sonra yeniden lisans eğitimi almak için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümüne geldiğini söyledi.

Balaban, resim eğitmenin zor olduğuna değinerek, bölümün kişisel duyarlılığını artırdığını aktardı.

Toplamda 240 cumhuriyet altını değerinde Türk lirası ödül verilen genç sanatçıların eserleri, aynı zamanda müzede sanatseverlerle buluştu.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

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