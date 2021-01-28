28 Ocak Perşembe hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 28 Ocak Perşembe, bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 28 Ocak Perşembe günlük hava durumu tahminleri!

Tüm yurt genelinde yapılan kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaş, 28 Ocak Perşembebugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 28 Ocak Perşembe hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

28 OCAK PERŞEMBE 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 1°C: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 7°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 15°C: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C: Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 1°C: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 2°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 1°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 4°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 1°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 3°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

AMASYA °C, 7°C: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 2°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 0°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -3°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 5°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 11°C: Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 10°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C: Çok bulutlu

28 OCAK PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimleri ile Anadolu yakası, Kocaeli Sakarya ve Yalova çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

28 OCAK PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın güney, güney batılı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 OCAK PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri kar ve karla karışık yağmur, kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Akşam ve gece saatlerinden itibaren buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: 6-8 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek.

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