28 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

NO: 10289557

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/01/2022 09:00:00 - 28/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10101302

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 28/01/2022 09:00:00 - 28/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10101162

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALO, DR SADIK AHMET sk/ DENİZKÖŞKLER mah AKIN, ALTUNER, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, DR SADIK AHMET, DİLEK, ERSOY, FESLEĞEN, GÜLDEN, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, KAZAK, LEYLAK, MERT, MİSKET, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, REYHAN, SAKSI, SU, ZAFER, ÇALGI, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, İYİBAŞ, ŞEBNEM, ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk/ MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, ŞAMLI sk bölgelerinde 28/01/2022 09:30:00 - 28/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10185911

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk/ KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 28/01/2022 00:00:00 - 28/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10185926

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk/ YENİMAHALLE mah 1517., 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 28/01/2022 03:00:00 - 28/01/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.