28 Ocak 2022 Haberleri
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28 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say'dan paylaşım: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
- Burak Elmas'tan peş peşe transfer müjdeleri! Galatasaray iki isimle anlaştı
- Not bırakarak intihar eden arkadaşa son bakış! Görenlerin yürekleri paramparça oldu
- Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Yanıtı öz eleştiri oldu
- Aylin Aslım'dan Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya ağır sözler: Öyle mi vizyonsuz?
- Karadeniz'in kuzeyinde savaş tehlikesini gören ABD'den peş peşe açıklama: Rusya, Ukrayna'ya girme kabiliyetine ulaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava yanıtı: Bu devlet bana 13 bin euro ödedi
- Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
- Aynur Aydın'dan olay klip! Cinsel fantezi vurgulu sahneler gündeme bomba gibi düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı tarifi! 5 kriteri tek tek saydı
- Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ilçe başkanı vardı! Elini masaya sertçe vurup fırçaladı
- İş güvenliği uzmanları ayaklanmıştı! Camdaki Kız dizisindeki iş kazası ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi
- 36 milyon dolarlık kaldırım taşı dolandırıcılığı ile ilgili davada 5 sanık tahliye edildi
- Sevgilisinin 12 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Şebnem'in ihbarına giden 2 polise takipsizlik kararı
- Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek
- Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
- Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor
- Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı
- Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
- Hırsızlık için girdiği evin sahibini başından silahla vurarak öldürdü
- Zamlar sonrası gelen okkalı faturalar esnafı isyan ettirdi: Ya kredi çekeceğiz ya da bir şeylerimizi satacağız
- İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yaptığı paylaşım nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası
- Eşi öldürülen Ece Erken, sosyal medyadan isyan etti: Katil Kadir Yasak, kim yataklık ediyorsa o da suçlu
- Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
- Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı
- Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı! Olay anı kamerada
- İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu! 300 milyon lira tasarruf sağlayacaklar
- İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi, 12. kez oy çokluğuyla reddedildi
- 7 aile üyesinin yargılandığı olayda ağabey, kız kardeşinin mezarının fotoğrafını görünce cinayeti itiraf etmiş
- Pes dedirten hırsızlık! Biri tekerlekli sandalyeye oturdu, diğeri arkadan itti
- Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı! Müşterilerini uyardılar: Şifrenizi değiştirin
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak
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