28 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
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28 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

28.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 28.01.2021 06:46
28 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

28 Ocak 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Inter - Milan

02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Atalanta -

02:00 Atalanta - Lazio

03:45 Süper Lig Goller

03:45 Avrupa'dan Futbol

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Juventus -

04:00 Juventus - Spal

05:25 Süper Lig Özetler

05:45 Efsanelerin İzinde

05:50 Takvim Yaprakları

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 İtalya Kupası Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Bundesliga

09:25 Euro 2020 Magazin

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 Euro 2020 Magazin

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:45 İtalya Kupası Özetler

13:55 Hava Durumu

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Efsanelerin İzinde

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

19:25 Takvim Yaprakları

19:30 Başlama Vuruşu

19:40 Atalanta - Lazio

21:00 İleri Üçlü Transfer

21:45 Spor Akşamı

22:40 Juventus - Spal

22:55 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Napoli - S

22:55 Napoli - Spezia

Kaynak: InterSinema.com

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