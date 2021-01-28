28 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
28 Ocak 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Inter - Milan
02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Atalanta -
02:00 Atalanta - Lazio
03:45 Süper Lig Goller
03:45 Avrupa'dan Futbol
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Juventus -
04:00 Juventus - Spal
05:25 Süper Lig Özetler
05:45 Efsanelerin İzinde
05:50 Takvim Yaprakları
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 İtalya Kupası Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 Euro 2020 Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 Euro 2020 Magazin
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 İtalya Kupası Özetler
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Efsanelerin İzinde
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:25 Takvim Yaprakları
19:30 Başlama Vuruşu
19:40 Atalanta - Lazio
21:00 İleri Üçlü Transfer
21:45 Spor Akşamı
22:40 Juventus - Spal
22:55 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması Napoli - S
22:55 Napoli - Spezia
Kaynak: InterSinema.com