28 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
28 Ocak 2021 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Haberler
01:05 Biatlon
01:15 Kayakla Atlama
02:00 Kayaklı Koşu
02:30 Nordic Combined
03:00 Nordic Combined
03:30 Alp Disiplini
04:00 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Alp Disiplini
08:15 Biatlon
09:15 Biatlon
10:00 Biatlon
10:30 Nordic Combined
11:00 Nordic Combined
11:30 Snooker
12:25 Snooker
15:30 Kayakla Atlama
15:30 Snooker
16:15 Kayakla Atlama
16:55 Snooker
20:00 Alp Disiplini
20:00 Kayakla Atlama
21:00 Haberler
21:05 Snooker
Kaynak: InterSinema.com