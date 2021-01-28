28 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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28 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

28.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 28.01.2021 06:46
28 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:45 Süper Lig Maç Özetleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 İtalya'dan Futbol

06:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Kısa Özet

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

15:00 beIN Teknik

15:00 Gamer

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

17:00 beIN Teknik

17:45 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 İtalya'dan Futbol

21:00 This is Paris

21:30 Serie A Full Impact

22:00 Var Özel Yayını

22:30 Serie A Full Impact

23:00 Gamer

23:00 beIN Teknik

Kaynak: InterSinema.com

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