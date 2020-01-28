28 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

28.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:40 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

04:30 Yalan Dünya

06:00 Annem

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com