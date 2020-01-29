28 Ocak 2020 Haberleri
28 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
29.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:18
- G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı
- BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi
- İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı
- Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
- Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
- Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak
- İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak
- Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde
- Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak
- Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı
- Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler
- Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması
- Trump'ın savaşı bitireceğiz dediği anlaşma sonrası Filistinliler sokağa döküldü
- Abdullah Gül ve Binali Yıldırım, Olçok ailesinin cenaze töreninde bir araya geldi
- Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo! Basın toplantısına alınmadılar
- Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
- Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat!
- Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor
- Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı!
- Koronavirüs nedeniyle Olimpiyat Elemeleri'ndeki bazı maçlar Avustralya'ya alındı
- Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek
- Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak
- İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı
- Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı
- Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum
- Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
- Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim
- Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi
- Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
- Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım
- Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık
- Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar
- İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı!
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran
- Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek
- Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
- Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım