28 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
28 Ocak 2020 Salı günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 Tarafsız Bölge
01:15 CNN TÜRK Masası
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:48 Afiş
08:00 Güne Merhaba
08:00 Haber
09:00 A'dan Z'ye
10:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Haber
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
14:00 Haber
16:00 Haber
16:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
17:30 Spor
17:45 Günün Ekonomisi
18:00 Haber
19:00 Haber
21:00 Akıl Çemberi