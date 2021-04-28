28 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
28 Nisan 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Efsanelerin İzinde
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:00 Gündem Futbol
20:30 Dakika Skor
22:15 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com