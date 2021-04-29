28 Nisan 2021 Haberleri
28 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler
- Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler
- Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler
- Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
- Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı
- Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık
- Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu
- Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
- Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok
- Beşiktaş'tan olay gönderme: Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi!
- Bakan Soylu'nun duyurduğu otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyon kamerada
- Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!
- Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
- Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı
- Beşiktaş'ın iki golü VAR'a takıldı! Ljajic ve Atiba'nın sevinci yarım kaldı
- Marmaray'a tam kapanma ayarı! Seferler 30 dakika aralıklarla yapılacak
- Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak
- Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi
- Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi
- Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
- Hasmınla nasıl dost olursun? Cevabı Benjamin Franklin Etkisi'nde saklı
- Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi
- Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
- Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
- RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza
- Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi
- Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
- Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü
- 9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
- Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
- Yargıtay, Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya mensup 35 sanığın beraat kararını bozdu
- ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
- İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı
- HDP eleştirisine Meral Akşener'den yanıt: Bu mesele çok cıvıdı
- Marmara Denizi beyaza büründü
- Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı
- Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat
- Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu