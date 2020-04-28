28 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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28 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

28 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

28 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
28.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER

00:45 Inter Goller

01:00 Almanya - İtalya

01:00 Brezilya - İskoçya

02:40 Spor Akşamı

02:40 Siyah Beyaz Anılar

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 Türkiye - Andorra

03:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER

04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

04:00 İspanya - Nijerya

04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

05:05 İspanya - İtalya

05:40 Lig Hatırası 89-90

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya - İtalya

07:00 Brezilya - İskoçya

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:25 Efsanelerin İzinde

10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

10:30 Hollanda - Güney Kore

10:30 Fransa - Güney Afrika

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 İtalya - Şili

12:15 Arjantin - Jamaika

12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:00 LİG HATIRASI

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Brezilya - İskoçya

16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:35 2018 Dünya Kupası Özetler

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR

19:00 Nostaljik Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:00 LİG HATIRASI

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

23:00 İspanya - Nijerya

23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ

23:00 Almanya - Portekiz

Kaynak: InterSinema.com

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