28 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
28 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
00:45 Inter Goller
01:00 Almanya - İtalya
01:00 Brezilya - İskoçya
02:40 Spor Akşamı
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Türkiye - Andorra
03:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
04:00 İspanya - Nijerya
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
05:05 İspanya - İtalya
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - İtalya
07:00 Brezilya - İskoçya
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:25 Efsanelerin İzinde
10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
10:30 Hollanda - Güney Kore
10:30 Fransa - Güney Afrika
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 İtalya - Şili
12:15 Arjantin - Jamaika
12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:00 LİG HATIRASI
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Brezilya - İskoçya
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:35 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR
19:00 Nostaljik Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 LİG HATIRASI
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İspanya - Nijerya
23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ
23:00 Almanya - Portekiz
Kaynak: InterSinema.com