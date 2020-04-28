28 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 28 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER 00:45 Inter Goller 01:00 Almanya - İtalya 01:00 Brezilya - İskoçya 02:40 Spor Akşamı 02:40 Siyah Beyaz Anılar 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Türkiye - Andorra 03:40 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER 04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 04:00 İspanya - Nijerya 04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 05:05 İspanya - İtalya 05:40 Lig Hatırası 89-90 06:05 İngiltere Premier Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Almanya - İtalya 07:00 Brezilya - İskoçya 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:25 Efsanelerin İzinde 10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 10:30 Hollanda - Güney Kore 10:30 Fransa - Güney Afrika 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 İtalya - Şili 12:15 Arjantin - Jamaika 12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:00 LİG HATIRASI 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 16:00 Brezilya - İskoçya 16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:35 2018 Dünya Kupası Özetler 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR 19:00 Nostaljik Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:00 LİG HATIRASI 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 23:00 İspanya - Nijerya 23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ 23:00 Almanya - Portekiz Kaynak: InterSinema.com