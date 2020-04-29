28 Nisan 2020 Haberleri
28 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
29.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:18
- ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
- Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
- Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
- Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
- ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
- Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
- Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
- Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
- Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
- Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
- Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
- Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
- Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
- Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
- Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
- Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
- Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
- Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
- Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı
- İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
- Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
- Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
- Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
- THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
- Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?' sorusuna cevap verdi
- Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
- Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
- ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
- Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
- Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
- Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi
- Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi