28 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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28 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni rakamları açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Türkiye koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

28 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
28.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni rakamları açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Türkiye koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

28 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 33.559 test yapıldı ve 1.182 yeni vaka tespit edildi. Bugün 30 kişi hayatını kaybetti ve 1.576 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 28 Mayıs

28 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 160.979 oldu. Toplam vefat ise 4.461'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 683, toplam entübe hasta sayısının ise 339 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 124.369 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.928.209 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0dDAqOFQQu

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

Kaynak: Tamindir

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