28 Mayıs Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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28 Mayıs Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

28 Mayıs Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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28 Mayıs Cuma günü televizyonda neler olduğu çok sayıda insan tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Çukur, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Kağıt Ev yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 28 Mayıs Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştıma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? , bu akşam televizyonda neler var?, Bu akşam TV'de neler var? 28 Mayıs yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 28 Mayıs Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

28 MAYIS CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Kırmızı Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

FOX YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.20 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

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28 Mayıs Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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