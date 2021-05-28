28 Mayıs Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
28 Mayıs Cuma günü televizyonda neler olduğu çok sayıda insan tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Çukur, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Kağıt Ev yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 28 Mayıs Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştıma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? , bu akşam televizyonda neler var?, Bu akşam TV'de neler var? 28 Mayıs yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 28 Mayıs Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
28 MAYIS CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Kırmızı Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
FOX YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.20 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"