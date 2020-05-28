28 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını korona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 28.05.2020 02:00 - 28.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk/ HARAÇÇI mah KORUİÇİ sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, EGEMEN, GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2479923) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2479923)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk/ İSLAMBEY mah ACAHAN, AKABE, AKALIN, ALTINTEPE, AVŞA, AYSEL, BOSNA, BİLAL, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜRÇINAR, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, HUDUT, KALYON, KIBRIS, KONAKLI, LOKMAN, MEŞELİ, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, YEŞİL VADİ, YEŞİL ZÜMRÜT, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, İFFET, İNCEÇAY, ŞAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481572) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481572)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 28.05.2020 16:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, CANSU, FALİH RIFKI ATAY sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, YİĞİTOĞLU, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481554) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481554)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 28.05.2020 16:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, ALYILDIZ, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, HACER, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, ORUÇ, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YELPAZE, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ÇÖMLEK sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, YENİÇARŞI sk/ İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482666) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 28.05.2020 16:30 - 28.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, EMEK, IHLAMUR, KESTANE, MUSTAFA KEMALPAŞA, SARMAŞIK, YUNUS, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİMEN 1, İBRAHİM ÇALLI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2482595) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482595)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 28.05.2020 00:01 - 28.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAHÇELİ, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GONCA 1, GÜNEŞLİ, HANIM, MAREŞAL ÇAKMAK, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YONCA 2 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483519) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2483519)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 28.05.2020 02:00 - 28.05.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, ESKİ EDİRNE YOLU, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483522) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2483522)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 28.05.2020 04:00 - 28.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483524) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 28.05.2020 15:30 - 28.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SEYİT ONBAŞI sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2482761) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 28.05.2020 00:01 - 28.05.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DENİZCİ, FEZA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2485303) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2485303)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 28.05.2020 05:00 - 28.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2485304) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 28.05.2020 16:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk/ KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 57 ALAY, AKSU, ALAGEYİK, ANAYURT, AY, AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞIMSIZLIK, BAĞLAR, BEDESTEN, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, BİLİM, CAN, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ER, ERTUĞRULGAZİ, ESKİPINAR, GAFFAR OKKAN, GALİP, GENÇLİK, GÜLBAHAR, GÜLSEN, GÜRSES, HALE, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, MARMARA, MARTI, MİSAFİR, NADİDE, NEŞE, NİNE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, OYMAK, OĞUZ, PERTEVNİYAL, RAUF DENKTAŞ, SALATİN, SALTUK BUĞRA HAN, SANCAK, SERDAR, SEVİMLİ, TÜRKER, VADİ, YAMAN, ZELİHA, ÇATALDERE, ÇAYIRBAŞI, ÇAĞ, ÇAĞLAR, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇEŞME, ÇINARALTI, ÇİM, ÇİMEN, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞAHİNLER, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL, ŞİRİN sk/ SAHİL mah AÇELYAM, HANEDAN, MUSTAFA KEMAL, SEREN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2484534) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR, MEBUSAN YOKUŞU sk/ ÖMER AVNİ mah BİLEZİK, CANFEDA ÇIKMAZI, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476314) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2476314)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, DEV SÜLEYMAN, ERMEYDANI, KIR KAHYASI, SAFA MEYDANI, YENİ ALEM sk/ YENİŞEHİR mah ALÇAKDAM, AVŞAR, DİREKÇİBAŞI, FERAH, MANDIRA, SAFA MEYDANI, TIRMIK sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AVŞAR, DİREKÇİ BAŞI, KURTULUŞ, MANDIRA MEYDANI sk/ FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, YENİ ALEM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2480929) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 28.05.2020 02:00 - 28.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, EGEMENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKTUĞ, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KAHYA, KALEM ÇIKMAZI, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KARACAKÖY, MARUF, PARK, REİS, SAMATYA, SERAMİK, YALDIZ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İRADE ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2484498) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2484498)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 28.05.2020 10:00 - 28.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2484499) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 28.05.2020 16:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1015., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2484399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2484399)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 28.05.2020 00:00 - 28.05.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk/ ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1471., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483372) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2483372)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 28.05.2020 04:00 - 28.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1413., 1434., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk/ ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483373) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 28.05.2020 10:00 - 28.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2480821) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480821)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 28.05.2020 16:30 - 28.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, GÜNEŞ, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482705) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482705)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, TELEKOM, İSTANBUL sk/ MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482749) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1134/1., 1145., 1146., 1150., 1151., 1152., 1153., 1215. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482533) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482533)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 1., 10., 11., 12., 13., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2482731) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah TÜRKMEN sk/ HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DEMİR, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk/ TALATPAŞA mah GÖZÜAYDIN sk/ YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk/ ŞİRİNTEPE mah AZİM sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2480934) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480934)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ASAF, CEFAKAR, CİVAN, DEMİRTAŞ, DENİZCİ, EFENDİ, KARTAL, KASİDE, KEKLİK, MURAT, SADE, TURNA, ÇARDAK, ÇARŞI, ÇİĞ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2481969) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481969)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 28.05.2020 01:00 - 28.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ASAF, CEFAKAR, CİVAN, DEMİRTAŞ, DENİZCİ, EFENDİ, KARTAL, KASİDE, KEKLİK, MURAT, SADE, TURNA, ÇARDAK, ÇARŞI, ÇİĞ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2482555) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480723) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480723)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481371) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481371)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.05.2020 05:00 - 28.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., BAHADIR, ÖZGÜR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482774) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482774)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.05.2020 05:00 - 28.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALPARSLAN, 1.CENGİZ TOPEL, 1.EREN, 1.MERİÇ, 1.ORTA, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, 2.GÜNEŞ, 29 MAYIS, AYKIRI, ER, KIZILKAYA, MANSUROĞLU, SERHAT, ZEYBEK, ÇİZMECİ, ÖZ sk/ SULTAN MURAT mah EMSAL, GÜRAY, MANSUROĞLU, ÇİZMECİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482776) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482776)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 28.05.2020 07:00 - 28.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482777) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, BAHÇE, BERİVAN, BİLDİK, BİLGİ, CEREN ÇIKMAZI, CÖMERT, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DERE YOLU, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLEY, GÜLÜM, MERT, MERİH, MEŞALE, MÜCEVHER, OLTA, ONAT, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SAZ, SERVET ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI, TUNA ÇIKMAZI, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480877) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480877)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480878) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480878)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 28.05.2020 17:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215., KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482047) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482047)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 28.05.2020 05:00 - 28.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KALAYCI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2481981) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481981)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 28.05.2020 07:00 - 28.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., ADA DOĞANI, AMBER ÇİÇEĞİ, TAFLAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2484111) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 28.05.2020 15:00 - 28.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2482677) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 28.05.2020 16:00 - 28.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., 2465., ATATÜRK, S, T sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2479913) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2479913)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 28.05.2020 15:30 - 28.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2525., 2535., 2537., 2538., 2542., 2544., 2546., 2548., 2550., 2552., 2554., 2556., 2558., 2560., S, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482703) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482703)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 28.05.2020 18:30 - 28.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2512., ATATÜRK, T, U, V, Y sk/ UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482707) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.