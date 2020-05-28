28 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi SÜPER LİG İÇİN KARAR GÜNÜ11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in durumuyla ilgili kesin kararı vermek üzere toplanacak.

SÜPER LİG İÇİN KARAR GÜNÜ

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in durumuyla ilgili kesin kararı vermek üzere toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Zirvede, küme düşme konusunda da karar alınabileceği belirtildi. 20 Mayıs'ta Riva'da bir araya gelen TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği, ligin 12 Haziran'da yeniden başlaması için anlaşmıştı.

GALATASARAYSarı kırmızılılar, çalışmalarına çift antrenmanla devam edecek.BEŞİKTAŞ17.00 Siyah beyazlılar, yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı lacivertli takımın Riva kampı sürüyor.TRABZONSPOR

Bordo mavili ekip çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: DHA