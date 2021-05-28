28 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

28 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

28 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

28 Mayıs 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Türkiye - Azerbaycan

03:45 Milli Maç Özel

05:15 Aktüel Futbol

06:45 Almanya Bundesliga Goller

06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

11:00 Spor Manşet

12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

13:00 Spor Bülteni

13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Çekya - Türkiye

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Avrupa'nın Paslaşması

23:00 Gündem Futbol Transfer

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
28 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 06:56:25. #1.15#

title