28 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
28 Mayıs 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Türkiye - Azerbaycan
03:45 Milli Maç Özel
05:15 Aktüel Futbol
06:45 Almanya Bundesliga Goller
06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
11:00 Spor Manşet
12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Çekya - Türkiye
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Avrupa'nın Paslaşması
23:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com