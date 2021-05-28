28 Mayıs 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31494 sayılı Resmi Gazete
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28 Mayıs 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31494 sayılı Resmi Gazete

28 Mayıs 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31494 sayılı Resmi Gazete
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28 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Mayıs Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 28 Mayıs Cuma günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 28 Mayıs Cuma 2021 Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yerli Aksam Yönetmeliği

–– Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2017/21919 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/8387 Başvuru Numaralı Kararı

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28 Mayıs 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31494 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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