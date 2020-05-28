28 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 28 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova 00:00 2003 Konfederasyon Kupası Karş. Türkiye – Brezilya 00:00 Türkiye - Brezilya 01:40 Süper Lig Goller 01:50 TFF 1. Lig Goller 02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M 03:40 Almanya'dan Futbol 04:20 Spor Kitaplığı 04:25 Takvim Yaprakları 04:30 Unutulmaz Maçlar 06:10 Süper Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:55 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun 07:00 Türkiye - Brezilya 07:00 2003 Konfederasyon Kupası Karş. Türkiye – Brezilya 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M 10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln 10:30 Hoffenheim - Köln 12:10 Efsanelerin İzinde 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya – Meksika 12:15 Almanya - Meksika 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Kamu Spotu Evde Spor 16:00 2019 İtalya Süper Kupa Final Karşılaşması Juventus - Milan 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:50 Siyah Beyaz Anılar 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Süper Lig Goller 18:50 TFF 1. Lig Goller 19:00 Nostaljikmaçlar 19:00 Nostaljik Maçlar 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 20:45 Almanya'dan Futbol 21:00 Ustalara Saygı 21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln 21:45 Bir Zamanlar 23:00 İsveç - Türkiye 23:20 Almanya'dan Futbol Kaynak: InterSinema.com