28 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
28 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova
00:00 2003 Konfederasyon Kupası Karş. Türkiye – Brezilya
00:00 Türkiye - Brezilya
01:40 Süper Lig Goller
01:50 TFF 1. Lig Goller
02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
03:40 Almanya'dan Futbol
04:20 Spor Kitaplığı
04:25 Takvim Yaprakları
04:30 Unutulmaz Maçlar
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun
07:00 Türkiye - Brezilya
07:00 2003 Konfederasyon Kupası Karş. Türkiye – Brezilya
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln
10:30 Hoffenheim - Köln
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya – Meksika
12:15 Almanya - Meksika
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
16:00 2019 İtalya Süper Kupa Final Karşılaşması Juventus - Milan
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:50 Siyah Beyaz Anılar
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Nostaljikmaçlar
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:45 Almanya'dan Futbol
21:00 Ustalara Saygı
21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln
21:45 Bir Zamanlar
23:00 İsveç - Türkiye
23:20 Almanya'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com